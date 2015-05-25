В Греции проходит выставка современного церковного искусства
18:47, 25 мая 2015Мир
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С 24 по 26 мая в выставочном парке «Hellexpo» в Салониках (Греция) фабричные производства и мелкие предприятия, специализирующиеся в области церковного искусства, проводят выставку своей продукции.
В торжественной церемонии ее открытия принял участие митрополит Фессалоникийский Анфим, сообщает сайт orthodoxie.com.
На выставке представлены иконы, евхаристические сосуды, кадила, подсвечники и другие объекты литургической утвари, а также деревянные скульптуры, предназначенные для церквей.
Помимо предметов непосредственно литургического назначения экспонируются звукоусилительная техника, системы безопасности и прочие технические устройства для оборудования храма.
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