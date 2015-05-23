В парижском Лувре проходят две выставки религиозной живописи конца XVI — начала XVII вв.

По случаю 350-й годовщины смерти выдающегося французского живописца эпохи классицизма Николя Пуссена (1665 г.) новая выставка работ мастера «Пуссен и Бог» проходит в парижском музее Лувр. На ней представлены картины Пуссена, которые можно рассматривать как результат его личного размышления о Боге.

Пуссена традиционно считают автором многочисленных работ на сюжеты из греко-римской мифологии и древней истории или произведений античных авторов. «Христианским аспектом творчества Пуссена слишком часто пренебрегли, его даже оспаривали». Между тем, «художник спящих нимф» был в неменьшей степени «художником Евангелия», утверждают устроители выставки.

В созвучии с выставкой «Пуссен и Бог» в Лувре также проходит выставка «Фабрика святых образов. Рим-Париж, 1580-1660».

Религиозный кризис XVI века и движение Реформации дали основания увидеть в неприятии икон и священных изображений протестантами «переиздание» древнего иконоборчества, с которым Церковь уже сталкивалась в VIII-IX вв. в Византийской империи. В конце XVI века ответом на иконоборческие настроения протестантов стал расцвет религиозного искусства в католической среде.

Выставка в Лувре показывает два противоположных по духу и в то же время глубоко связанных между собой явления – иконоборчество протестантов и триумфальную «иконофилию» папского Рима, в том числе — ее отражение в работах мастеров французской школы конца XVI — начала XVII вв.

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