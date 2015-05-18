В Пакистане строится самый большой крест в Азии - высотой в 14-этажный дом

Пакистанский бизнесмен Парвез Генри Джилл возводит крест высотой в 14-этажный дом в Карачи. Высота в 42,5 метров и длина перекладины почти в 13 метров позволит кресту стать самым большим в Азии.

Местом для строительства Генри Джилл выбрал вход на кладбище в городе Карачи. Эта христианская святыня часто подвергается атакам вандалов. А из 100 мусульманских рабочих, нанятых Джиллом, 20 уволились, как только поняли, что они строят, но на помощь пришли местные христиане.

Количество христиан из местных жителей составляет всего 1,5 процента. Однако, по подсчетам лидеров протестанских и католических общин, их число намеренно занижено и составляет 5,5 процента. Кроме того, за последние годы произошло несколько трагедий в результате терактов и агрессий разъяренной толпы.

Генри надеется убедить христианских верующих Пакистана, что их жизнь когда-нибудь станет лучше: "Я хочу, чтобы христиане увидели Крест и решили остаться здесь".

mngz.ru