Власти Китая вводят ограничения на использование креста
14:25, 18 мая 2015Мир
3042
В Китае в провинции Чжэцзян протестантская церковь подвергла критике намерения властей ввести ограничения на использование креста, пишет ВВС Русская служба.
Согласно проекту предложения, крест должен находиться на фронтоне, а не на крыше христианского храма, и не должен превышать по высоте одну десятую часть общей высоты здания.
Представители протестантской церкви назвали проект необоснованным. Они считают, что он противоречит существующим китайским законам.
С начала прошлого года власти провинции распорядились убрать кресты с крыш сотен христианских церквей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter