Власти Китая вводят ограничения на использование креста

В Китае в провинции Чжэцзян протестантская церковь подвергла критике намерения властей ввести ограничения на использование креста, пишет ВВС Русская служба.

Согласно проекту предложения, крест должен находиться на фронтоне, а не на крыше христианского храма, и не должен превышать по высоте одну десятую часть общей высоты здания.

Представители протестантской церкви назвали проект необоснованным. Они считают, что он противоречит существующим китайским законам.

С начала прошлого года власти провинции распорядились убрать кресты с крыш сотен христианских церквей.