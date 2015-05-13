Исследователи доказали совместимость Туринской Плащаницы и Сударя из Овьедо

23:53, 13 мая 2015
Мир
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На конференции, посвященной научным исследованиям Туринской Плащаницы, прозвучал доклад, из которого следует, что пятна на Плащанице полностью совместимы с теми, которые находятся на Сударе из Овьедо — ткани, в которую по преданию была обернута голова Иисуса Христа после Его распятия.

Доктор судебной медицины Альфонсо Санчес Ермосилья выступая на конференции в Турине сказал, что исследование подтвердило полную совместимость Туринской Плащаницы и Сударя из Овьедо.

Испанский исследователь сообщил, что оба предмета сделаны из одинаковой ткани, имеют следы пыльцы одних и тех же растений, происходящих из Святой земли, и одинакового типа пятен, которые соотносятся с ранами, соответствующими описанию страстей Христовых в Евангелиях.

Седмица.Ru

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