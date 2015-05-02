За десять дней Туринской плащанице поклонились более полумиллиона паломников

Более полумиллиона паломников из разных стран мира увидели оригинал Туринской плащаницы, выставленный впервые за пять лет для публичного почитания в соборе Сан-Джованни в Турине 19 апреля. Об этом говорится в информации "Радио Ватикана".

Организаторы ожидают, что за два месяца святыне поклонятся более двух миллионов верующих. К настоящему времени заявки на посещение собора оставлены уже миллионом человек. По данным Туринской архиепархии, больше всего верующих прибывает из Польши, США, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Туринская плащаница представляет собой кусок льняной материи длиной 4,42 и шириной 1,13 метра. Полотно, в которое, согласно преданию, было обернуто тело Иисуса Христа после снятия с креста, можно будет увидеть до 24 июня, сообщает NEWSru.com.

Посмотреть на плащаницу можно бесплатно, но обязательна регистрация на сайте Туринской плащаницы Sindone.org или непосредственно в центре бронирования Палаццо-ди-Читта (Пьяцца Кастелло).

21 июня перед Туринской плащаницей будет молиться Папа Римский Франциск. Понтифик призвал католиков молиться перед этой реликвией, чтобы "этот жест уважения помог каждому открыть во Христе милосердное лица Бога".