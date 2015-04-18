Две трети мирового населения являются верующими, - результаты исследования Gallup International

Две трети мирового населения (63%) считают себя религиозными. Таковые результаты исследования, проведенного Gallup International.

Наибольший процент верующих составляет население Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки (более 80%). Далее следуют Южная Америка (77%), Восточная Европа (71%) и Азия (62%).

Низкий процент верующих зафиксирован в Северной Америке (55%) и Западной Европе и Океании. В Западной Европе 44% заявили, что являются верующими, а 37% считают себя неверующими.

Результаты, полученные в ходе опроса, проведенного среди 64 тыс. человек в 65 странах, показывают, что интерес к религии уменьшается с возрастом. Более религиозными показали себя молодые люди между 25 и 34 годами.

Не только возраст, но и уровень доходов и образования также влияет на уровень религиозности. Процент атеистов выше среди лиц с высоким доходом (47% против 68% с низким доходом). Более религиозны менее грамотные и менее образованные люди (80% против 60% среди тех, кто получил среднее образование или 64% со степенями магистра или доктора).

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