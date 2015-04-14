Туринскую плащаницу выставят на всеобщее обозрение впервые за пять лет

С 19 апреля по 24 июня знаменитая христианская святыня, в которую, по преданию, было обернуто тело Иисуса Христа перед погребением, будет выставлена на всеобщее обозрение в главном католическом храме города Турина в Италии.

Оригинал полотна выставляется на всеобщее обозрение очень редко. В последний раз плащаница выставлялась на 40 дней весной 2010 года.

Туринская плащаница представляет собой кусок льняной ткани, сотканной "в елочку", длиной 4,42 и шириной 1,13 метра, на которой в двух проекциях изображено человеческое тело — анфас и со спины. Впервые реликвия упоминается в 1353 году, когда француз Жоффруа де Шарни объявил, что плащаница находится у него. Век спустя Людовик I Савойский выкупил ее и отдал на хранение в город Шамбери, где в 1532 году полотно пострадало от пожара. С 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Иоанна Крестителя в Турине.

В 1898 году, когда святыня выставлялась на всеобщее обозрение, фотограф-любитель Секондо Пиа сделал снимки, на негативах которых и был обнаружен человеческий лик. Это открытие поставило множество вопросов перед учеными и богословами, однако провести серьезные исследования с помощью современных методов удалось только в конце XX века.

Седмица.Ru