У собора Парижской Богоматери установлена восковая фигура Папы Франциска

2 апреля в Париже широкой общественности была представлена восковая фигура Папы Римского Франциска. Ее установили у главного входа собора Парижской Богоматери. Презентацию возглавил настоятель главного католического храма города монсеньор Патрик Жакен.

Французские скульпторы изобразили понтифика с благожелательным выражением лица, на котором застыла улыбка. Динамизму композиции придает жест руки с направленным в небо указательным пальцем. Восковая фигура с фотографической точностью воспроизводит портретные черты Папы Франциска, сообщает NEWSru.com.

У собора Парижской Богоматери восковая скульптура простоит недолго, вскоре она займет постоянное место в экспозиции знаменитого парижского музея восковых фигур Гревен.

"С момента своего создания в 1882 году в Гревен существует традиция увековечивать пап, которые являются проводниками мира во всем мире", - отметили в дирекции музея. Создатели особо подчеркнули, что фигура была изготовлена по благословению Римско-Католической Церкви.