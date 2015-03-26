Католики и мусульмане Бейрута провели церемонию почитания Девы Марии

Архиепископ Лионский кардинал Филипп Барбарен и муфтий Камель Кабтане провели вечером в среду межрелигиозную церемонию почитания Девы Марии в часовне Нотр-Дам в Бейруте, сообщило агентство AsiaNews.

В 2010 году правительство Ливана по предложению исламского шейха Мохаммеда Ноккари объявило 25 марта общенациональным праздником. Шейх заявил, что не существует никаких доктринальных возражений со стороны ислама относительно того, чтобы почитать Деву Марию как мать пророка Исы (Иисуса). Мария, по словам исламского богослова, является "лучшей из всех представительниц женского рода, когда-либо живших здесь (на земле) и в вечности".

Христиане, следующие григорианскому календарю, 25 марта празднуют Благовещение. Как сообщил кардинал Филипп Барбарен, христианско-мусульманские инициативы совместного почитания Девы Марии в этот день все шире распространяются не только на Ближнем Востоке, но и во Франции, опровергая концепцию "столкновения цивилизаций".

По словам католического иерарха, совместные инициативы содействуют взаимному познанию двух религий и снятию напряженности, которая возникает из-за искаженных интерпретаций ислама и христианства.

Коран подробно описывает жизнь Марии и эпизод ее посещения ангелами. Коран содержит также описание благовещения Захарии о рождении пророка Яхъи (Иоанна Крестителя).

РИА Новости