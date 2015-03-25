Останки короля Англии Ричарда III перезахоронены в Лестерском соборе

23 марта останки короля Англии Ричарда III, обнаруженные в 2012 г. во время раскопок на автостоянке, устроенной на месте старинной католической церкви в Лестере, были переданы из Университета Лестера в Лестерский собор.

«Мы молимся о нем сегодня так же, как те, кто молился о нем во время его смерти в 1485 г., те, сердца которых не были заполнены жаждой мести или ненавистью к врагу», — сказал по случаю передачи останков последнего Плантагенета кардинал Винсент Николс, примас католиков Англии и Уэльса, принявший участие в передаче останков.

Около 35 тысяч человек приняли участие в церемонии перезахоронения королевских останков в соборе Лестера, сообщило издание Catholic Herald.

Седмица.Ru