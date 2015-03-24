Раввины и имамы совершили «велопробег единства» по Берлину

20 раввинов и имамов приняли участие в акции под названием «Велосипед объединяет», организованной в воскресенье, 22 марта, в Берлине. Согласно сценарию организаторов, участники разбились на пары, в каждой из которых было по имаму и раввину на один велосипед-тандем, сообщает Jewish.Ru.

«Все люди, а не только евреи и мусульмане, должны иметь возможность жить в нашем городе, ничего не боясь и не испытывая дискриминации», – заявил инициатор велопробега Генрих Штросенройтер.

Его заявление поддержало несколько имамов, которые назвали недопустимой ситуацию, при которой в стране происходят нападения на евреев. В свою очередь, раввины – участники велопробега сообщили, что хотели выразить солидарность с мусульманами в связи с недавними демонстрациями националистов.

«Велопробег единства» завершил Берлинскую неделю велосипедистов. В акции, стартовавшей у Бранденбургских ворот, приняло участие несколько сотен человек.