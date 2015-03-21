Выставка старинной исламской миниатюры открылась в Берлине

К началу весны Музей исламского искусства в Берлине представил экспозицию под названием «Пикник в парке. Сады в исламской миниатюрной живописи».

Среди экспонатов – лучшие работы XVI-XVIII вв. из коллекции музея, происходящие, главным образом, из Индии, сообщает de.qantara.de.

Особое место занимает образ сада, символизирующий мусульманские представления о рае. Апельсиновые деревья, розы, кусты жасмина, тени деревьев, ручьи, фонтаны, панорамные террасы, сложные павильоны – все это должно было служить увещеванием богобоязненному мусульманину и побуждать его следовать в жизни принципам ислама.

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