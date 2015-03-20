В Индии представили книгу о жизни Будды изготовленную из стали

В индийском городе Агра представили книгу о жизни Будды изготовленную из стали, сообщает издание Times of India.

Вес книги, которая претендует на звание самой тяжелой в мире, составляет порядка двух тонн. На 24 листах из закаленной стали выгравирован текст 400-страничного произведения Бхимрао Амбедкара "Будда и его дхамма".

Каждая из страниц книги, которая была переведена с английского на хинди, весит около 100 килограммов. Ее высота составляет более 2,5 метра, ширина — более 1,4 метра, толщина страницы равна пяти сантиметрам.

На презентацию книги, приуроченную к годовщине визита автора в 1956 году, пришли более 35 тысяч человек, приехавших со всей Индии.

"Теперь Агре есть, что еще показать миру помимо Тадж Махала", — сказал представитель буддийской организации Dhamma Bhoomi Foundation Бханте Карунашил Рахул.

Индийский политический деятель Бхимрао Амбедкар (1891—1956) был выходцем из касты "неприкасаемых" и активным борцом за их права, одним из первых среди представителей этой касты, кто получил образование в колледже. В дальнейшем изучал право и экономику в Лондонской школе экономики и Колумбийском университете, получил докторскую степень.

РИА Новости