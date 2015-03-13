В Таиланде сегодня празднуют день слона (фото, видео)

В Таиланде 13 марта отмечают Национальный день слона.

В городе Аюттхая праздник начался с религиозной церемонии, посвящённой умершим животным.

ВИДЕО

Затем монахи благословили ныне здравствующих слонов.

После этого виновники торжества получили причитающееся им угощение из свежих фруктов.

В Таиланде слон почитается как священное животное.

Жители Таиланда считают, что очертания их страны напоминают голову слона с хоботом.

Голова воображаемого слона покоится в центральной части, уши повернуты на север и восток, а хобот простирается далеко на юг.

На протяжении многовековой истории Таиланда слоны были символом божества и почитаются до сих пор.

Слоны также неоднократно использовались в качестве "тяжелой артиллерии" в войнах, были незаменимы на полях в периоды посевов и уборки урожая.

Наиболее ценным и священным считается белый слон — как только подобный редкий экземпляр бывает обнаружен, он сразу же становится собственностью правящей монархии, сообщает Calend.

Интересно, что правящий король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX) сам содержит нескольких королевских слонов.

В честь этих животных ежегодно 13 марта в Таиланде отмечается Национальный день тайского слона.

На празднике можно увидеть слонов: от двухмесячных младенцев до старцев. Все они наряжены в разноцветные попоны, украшения есть на голове, бивнях и даже на ногах.

Кульминацией праздника является "слоновье угощение". Для животных открывают огромный буфет из свежих фруктов и овощей.

По материалам "Росбалт", Calend и из открытых источников.