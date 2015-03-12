Недостающая страница Мирославова Евангелия доставлена в Белград

Недостающая страница Мирославова Евангелия - древнейшего кириллического памятника сербской письменности, внесенного ЮНЕСКО в реестр "Память мира", в воскресенье доставлена из России в Белград, сообщает ТАСС. Об этом объявил министр культуры Сербии Иван Тасовац на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Мединским.

Вместе они сегодня открывают в сербской столице выставку "Путями Мирославова Евангелия" в Музее Вука и Доситея. Как подчеркнул Тасовац, этот драгоценный памятник сербской и мировой культуры "впервые будет доступен публике в полном объеме".

Недостающая страница номер 166 предоставлена Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге, где она хранилась. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, будет ли эта страница передана сербской стороне навсегда или только на период выставки, Владимир Мединский ответил, что "на данном этапе - на период выставки". Однако, отметил он, "есть пожелание сербской стороны о возвращении этой страницы (в Сербию)." "Сейчас этот вопрос рассматриваем", - сообщил российский министр.

Мирославово Евангелие, написанное вручную около 1180 года, хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. Свое название оно получило благодаря записи писца - дьяка Григория, который оставил свидетельство, что эта рукопись была написана им "златом" для князя Мирослава Завидовича - брата Стефана Немани - основателя сербской династии Неманичей. Мирославово Евангелие состоит из 171 листа. Оно написано в два столбца на пергаменте высокого качества. Украшающие рукопись инициалы в начале страниц, выполненные красками с применением золота, по мнению искусствоведов, превосходят по своим художественным достоинствам многие другие славянские образцы своего времени. Рукопись заключена в деревянный переплет, обтянутый коричневой кожей, который был создан в XV-XVI веках.

Евангелие хранилось в сербском монастыре Хиландар на греческом острове Афон. Предполагается что оно была привезено туда основателем монастыря Хиландар Стефаном Неманей, скончавшемся на Афоне в 1199 году. В 1845-1846 годах Хиландарский монастырь посетила русская духовная миссия во главе с архимандритом Порфирием (Успенским), который был настолько очарован красотой рукописи, что изъял из нее одну страницу и вывез в Россию.

В 1896 году Мирославовов Евангелие было подарено посетившему Хиландар сербскому королю Александру Обреновичу в благодарность за уплату им монастырских долгов. В настоящее время рукопись хранится в Национальном музее Сербии.

Выставка будет открыта для посетителей с 10 марта по 5 апреля.

ИТАР- ТАСС