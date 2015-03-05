В Египте монахи легли под бульдозеры застройщиков, чтобы спасти древние церкви от сноса

Протестуя против решения муниципальных властей о сносе исторической церкви монастыря прп. Макария Александрийского в Эль-Файюуме, насельники обители своими телами преградили путь бульдозерам, не дав застройщикам уничтожить уникальные раннехристианские памятники, сообщает информационный портал Calam1.

25 февраля бульдозеры корпорации «ал-Мукавилин ал-ʻараб», прибывшие в файюмский монастырь святого Макария Александрийского для расчистки территории для новой трассы «Эль-Файюум – Эль-Вахат», были встречены насельниками обители, преградившими собою путь машинам.

Тем самым братия монастыря попыталась спасти от обрушения древнюю подземную церковь (IV в.), а также предупредить разрушение старинного братского кладбища (Х в.), семи церквей разных веков, древнеегипетского погребального храма, скитских посадок и колодцев.

По словам очевидцев, рабочие, прибывшие в монастырь, вели себя крайне агрессивно, пытаясь прорваться к объектам сноса и скандируя такбир* .

Согласно свидетельству одного из монахов, ранее инженеры не раз предлагали местным властям альтернативные маршруты для строительства трассы, позволяющие, без особых потерь для бюджета, сохранить исторические памятники монастыря и не разделять оживленной магистралью его территорию. Тем не менее, руководство Эль-Файюма не прислушалось к голосу экспертов и направило к обители соответствующую технику.

Решительный шаг коптов вызвал бурную реакцию в египетском обществе. В частности, глава правозащитного движения «Шабаб Кристиан» Надир Сулайман обратился к премьер-министру республики Ибрахиму Махлабу с требованием вмешаться в конфликт, «принудив муниципалитет прислушаться к прошлогоднему постановлению министерства древностей, определившему спорную территорию как неприкосновенный национальный заповедник».

Со своей стороны известный телеведущий Йусуф ал-Хусайни назвал настоящий шаг властей «безумием», имеющим целью «ксенофобское уничтожение самой христианской истории Синая… и всего Египта, где монашество и зародилось когда-то».

* Такби́р (араб.— возвеличивание‎) — в исламе: возвеличивание Аллаха словами «Аллаху акбар». Такбир обычно выкрикивается как военный клич.

pravoslavie.ru