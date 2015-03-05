Боевик ИГ принял христианство после того, как пережил клиническую смерть
08:10, 05 марта 2015Мир
3402
Боевик "Исламского государства" принял христианство, пережив клиническую смерть после серьезного ранения в сражении.
Боевик ИГ принял христианство после того, как пережил клиническую смерть / ingold.ua
32-летний мужчина поселился в католическом монастыре на севере Сирии, сообщает Росбалт со ссылкой на портал Linga.
"После того, как он вернулся к жизни, он осознал, что его религиозные убеждения были неверны", — рассказал священник монастыря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter