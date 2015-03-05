Боевик ИГ принял христианство после того, как пережил клиническую смерть

Боевик "Исламского государства" принял христианство, пережив клиническую смерть после серьезного ранения в сражении.

32-летний мужчина поселился в католическом монастыре на севере Сирии, сообщает Росбалт со ссылкой на портал Linga.

"После того, как он вернулся к жизни, он осознал, что его религиозные убеждения были неверны", — рассказал священник монастыря.