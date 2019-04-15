Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
22:52, 15 апреля 2019Мир
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В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотой около 100 метров.
REUTERS
Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.
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В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.
Напомним, крыша собора Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, уже обрушилась.
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