Стала известна вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотой около 100 метров.

Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.

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В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

Напомним, крыша собора Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, уже обрушилась.