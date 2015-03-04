В Нью-Йорке состоялась третья встреча офиса Альянса религий (WARP Office)

Нью-Йоркский отдел организации HWPL в конце февраля провел Третью встречу офиса Альянса религий (WARP Office).

Как сообщается в информации, переданой "УНИАН-Религии", работа офиса Альянса религий направлена на предотвращение религиозных конфликтов и утверждение мира.

Преподобный Томас, возглавляющий методистскую церковь Сион в Африке, после своего выступления на встрече сказал: «Я очень благодарен организации HWPL, по инициативе которой организована данная встреча, где мы можем сидеть за одним столом и обсуждать свои религиозные убеждения, и при этом не осуждать друг друга».

Движение по созданию межрелигиозного диалога началось с соглашения об Альянсе религий, которое было подписано в сентябре 2014 года на Саммите мира - Всемирном Альянсе Религий (WARP) в Сеуле (Южная Корея).

Офисы Альянса религий открыты в Лос-Анджелесе (Калифорния), Бишкеке (Кыргызстан), Тихуане (Мексика), Берлине (Германия), Мельбурне и Сиднее (Австралия), а также на Минданао (Филиппины).