В Назарете ученые нашли дом, где мог вырасти Иисус Христос

Археологи из британского университета Рединга предположительно нашли дом в Назарете, где мог вырасти Иисус Христос. Об этом пишет Biblical Archaeology Review со ссылкой на руководителя раскопок Кена Дарка.

В своей статье «Неужели найден дом Христа в Назарете?» британский археолог Кен Дарк написал, что, по сообщениям византийцев и крестоносцев, Христос вырос в месте, где сейчас находится монастырь Сестер Назарета.

По словам ученого, раскопки, которые начались в 2006 году в рамках проекта по археологии Назарета, еще не завершены .

Специалисты опубликовали фотографии, на которых запечатлены остатки каменных стен, высеченных внутри известнякового холма. Археологи предполагают, что фрагменты недавно обнаруженной хижины относятся к первому веку нашей эры.

Монастырь Сестер Назарета (известен также под названием монастырь Дам Назарета) — комплекс зданий, расположенный неподалеку от англиканской церкви и Храма Благовещения в старом районе Назарета.

Назарет — город на севере Израиля. Здесь, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса Христа.

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