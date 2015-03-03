СМИ Ватикана и Италии раскритиковали фильм «Оттенки истины», в котором Папа Пий XII защищает евреев

Новый фильм о жизни понтифика вышел на экраны в Ватикане на этой неделе.

СМИ Ватикана и Италии раскритиковали новый фильм «Оттенки истины», в котором Папа Римский Пий XII показан спасителем евреев.

Лента режиссера Лианы Марабини, роли в которой исполнили Кристофер Ламберт, Джанкарло Джаннини и Гедеон Буркхард, рассказывает о молодом еврейском журналисте и его поисках доказательств того, что Пий XII на самом деле не был «Папой Гитлера», как его презрительно называли критики церкви. Автор картины называет Папу «Шиндлером Ватикана» и утверждает, что он руководил организацией, которая спасла 860 тысяч евреев в годы Второй мировой войны.

Редакция ежедневной газеты Святого Престола l'Osservatore Romano назвала фильм «наивным» и «не заслуживающим доверия» и заявила, что он не добавляет понимания роли Пия XII в контексте истории Второй мировой войны.

В статье в еврейском интернет-издании Pagine Ebraiche под заголовком «Пий XII: фантастика, переписывающая историю» говорится, что пока архивы Ватикана времен войны остаются закрытыми, католический кинематограф «занимается переписыванием истории с помощью своего очередного вымысла».

Ранее Папа Римский Франциск назвал Папу Пия XII «великим защитником евреев».

jewishnews.com.ua / JTA