Ученые нашли связь между религиозностью и склонностью к риску

Ученые нашли необычную связь между религиозностью и рискованностью человека. Как выяснили специалисты, верующие в Бога люди чаще рискуют, нежели атеисты.

Выводы ученых базировались на серии экспериментов, в которых участвовали девятьсот испытуемых, которых разделили на две группы. В первой группе ученые общались с респондентами на темы о высших силах, Боге, вере, а во второй группе подобные темы не затрагивались. Позже добровольцев из обеих групп попросили сделать выбор: совершить рискованный поступок и получить деньги, либо не рисковать собой и остаться ни с чем.

В результате большая часть рискнувших собой людей оказались респондентами из первой группы. Ученые сделали предположение о том, что верующий человек считает, что высшие силы позаботятся о нем и легче идут на риск.

mignews.com