Точные даты жизни Будды Шакьямуни определят с помощью радиоуглеродного анализа

Точные даты жизни Будды Шакьямуни с помощью радиоуглеродного анализа определят ученые, которым передадут рингселы - частицы, оставшееся на месте его кремации, сообщает ТАСС.

Настоятель буддийского монастыря "Ринпоче Багша", где хранятся священные реликвии, Ело Ринпоче, разрешил провести данный анализ.

"На декабрьских учениях 2014 года в Дели далай-лама сказал, что настала пора определить с помощью современных научных методов точные даты, связанные с жизнью Будды Шакьямуни. Воплощая эти пожелания, Ело Ринпоче разрешил провести радиоуглеродный анализ реликвии, которая хранится в западной Золотой ступе Примирения храмового комплекса "Ринпоче Багша", - сообщили в монастыре.

Рингселы - это гранулы, кристаллы шарообразной формы. По преданию, их нашли на месте кремации тела Будды Шакьямуни. После этого реликвии разделили на восемь частей. Одна из них хранилась в буддистском монастыре Наланда. Часть этих реликвий в дар Ело Ринпоче передал в 2012 году тибетский монах.

Научная лаборатория, куда передадут буддийские реликвии, пока не определена.