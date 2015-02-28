В Берлинских музеях проходит выставка старинных копий Гентского алтаря

В Берлинских музеях проходит выставка живописных копий XVI-XVII в.в. шедевра ранней нидерландской живописи – Гентского алтаря братьев ван Эйк.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию I Мировой войны, музей также представляет документы, раскрывающие причины, заставившие Бельгию потребовать вернуть створки алтаря в рамках версальского договора.

Алтарь из 24 панелей был создан Хубертом и Яном ван Эйками по заказу знатного горожанина Гента Йодока Вейдта для его семейной капеллы в соборе св. Бавона.

Завершенный в 1432 г. запрестольный образ имеет насыщенное событиями прошлое. Его части в разное время находились в Англии, Франции, Германии и Бельгии.

В 1821 г. створки были перепроданы коллекционером Солли прусскому королю Фридриху Вильгельму III для Кайзер-музеума. В 1861 г. правительство Бельгии купило створки с изображениями Адама и Евы, которые были помещены в музей Брюсселя. В 1920 г., согласно Версальскому договору, остававшиеся в Германии части алтаря вошли в список наследия, вернувшегося в Бельгию.

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