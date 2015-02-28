В Пакистане христиане возмущены продажей обуви c крестами на подошве

15:09, 28 февраля 2015
Мир
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Владелец одного из магазинов в Лахоре, Пакистан, продает обувь, созданную специально, чтобы оскорбить христиан.

На ее подошве изображены кресты. В пакистанской культуре положить предмет на землю означает нанести ему оскорбление, и любой символ, изображенный на подошве, считается оскверненным – сообщает «Фонд Варнава».

В начале октября верующие, узнав, что полиция осталась безучастна к этому факту, организовали демонстрации. Пакистанский “закон о богохульстве” сулит страшные наказания всякому, кто оскорбит Мухаммеда или Коран, но никак не защищает другие религии. 

Об этом пишет CNL-NEWS со ссылкой на Baznica.info.

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