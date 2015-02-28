В Пакистане христиане возмущены продажей обуви c крестами на подошве
15:09, 28 февраля 2015Мир
5922
Владелец одного из магазинов в Лахоре, Пакистан, продает обувь, созданную специально, чтобы оскорбить христиан.
На ее подошве изображены кресты. В пакистанской культуре положить предмет на землю означает нанести ему оскорбление, и любой символ, изображенный на подошве, считается оскверненным – сообщает «Фонд Варнава».
В начале октября верующие, узнав, что полиция осталась безучастна к этому факту, организовали демонстрации. Пакистанский “закон о богохульстве” сулит страшные наказания всякому, кто оскорбит Мухаммеда или Коран, но никак не защищает другие религии.
Об этом пишет CNL-NEWS со ссылкой на Baznica.info.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter