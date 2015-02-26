Почта Сербии выпустила марки и конверт, посвященные Страстной седмице и Пасхе

К празднику Пасхи почтовое ведомство Сербии выпустило две марки и конверт, изображения на которых представляют собой репродукции знаменитых фресок косовского монастыря Высоки Дечани, выполненных около 1340 г., сообщает «Седмица» со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Марку номиналом 23 динара украшает композиция «Воскресение Христово» — фреска на северном своде Дечанской церкви. На марке номиналом 74 динaра изображена фреска западного свода храма Дечанского монастыря «Вход Господень во Иерусалим». На конверте, вышедшем в той же серии, изображено «Распятие Христово» — фреска на северном своде Дечанской церкви.

Тираж марки номиналом 23 динара составляет 215 тыс экземпляров. Тиражом 100 тыс выпущена марка номиналом 74 динара. Автором графических изображений на марках и конверте является Якше Влахович, который в настоящее время разрабатывает дизайн большинства марок, издаваемых Почтой Сербии. Проект реализован при участии Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви.