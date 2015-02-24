Тысячелетнюю статую Будды просветили рентгеном и нашли внутри мумию

Внутри буддийской статуи XI-XII веков нидерландские ученые обнаружили мумию монаха, сообщает Daily Mail.

Сотрудники исторического музея Дренте (Ассен) наладили сотрудничество с главной больницей города Амерсфорт, врачи которой поместили статую в компьютерный томограф. Внутри объекта были найдены мумифицированные останки. По мнению буддолога Эрика Брейна (Erik Bruijn), они принадлежат мастеру Люцюаню, известному представителю школы чань-буддизма, пишет Lenta.ru.

Амерсфортский гастроэнтеролог, обследовавший брюшную и грудную полость трупа, выяснил, что вместо внутренних органов у монаха – мусор, труха и клочки бумаги с китайскими иероглифами. Таким образом, внутренние органы во время мумификации удалили. Тем не менее, многие буддисты убеждены, что гуру, подобные Люцюаню, не умерли, а просто перешли в высшее состояние медитации.

Китайские тексты будут расшифрованы и включены в монографию о Люцюане, которую сейчас университет готовит к изданию. Статуя же с мумией отправилась в Будапешт, где до мая 2015 года будет выставлена в Музее естественной истории Венгрии.