Меркель обсудила с Папой Римским ситуацию в Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила в субботу в Ватикане с Папой Римским Франциском ситуацию в Украине. Об этом сообщили источники в ватиканской администрации. Подробностей беседы, посвященной актуальным международным проблемам, не приводится, сообщаетТАСС.

Частная аудиенция прошла в библиотеке Апостольского дворца Ватикана. Канцлера сопровождала делегация из 14 официальных лиц, а ее личная беседа с понтификом продолжалась 40 минут. Меркель также передала Папе Римскому пожертвования для детей-сирот, беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, канцлер была принята государственным секретарем (главой правительства) Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Никаких встреч Меркель с властями Италии не предусмотрено.