В Вашингтоне к концу 2017 года будет создан Музей Библии

Стивен Грин, президент компании Hobby Lobby, прилагает усилия для того, чтобы построить Музей Библии в Вашингтоне.

Газета The Washington Post сообщила, что музей, на создание которого будет потрачено $400 миллионов, планируют открыть в конце 2017 года.

«Мы хотели бы пригласить всех людей приехать и узнавать о Книге, которая повлияла на весь наш мир», — сказал Грин. «Наше желание состоит в том, чтобы охватить всех людей. Это Книга, которая оказала огромное влияние. Для одних она казалась спорной, для других была любимой, третьи ее ненавидели. Мы просто думаем, что люди должны знать об этом», — подчеркнул Грин.

Седмица.Ru