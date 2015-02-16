Из канадских судов исключают практику присяги на Библии

В канадской провинции Квебек из судов исключают практику присяги на Библии. Во имя “секуляризма”, “культурного и религиозного разнообразия” христианская традиция исключается из публичного пространства, пишет L’Observatoire de la Christianophobie.

Решение основывается на выводах Комиссии по культурным различиям Бушар-Тейлор. Ее эксперты предложили продолжать давать присягу на Библии христианам. Всем, кто отказывается от этой практики, достаточно вместо присяги сделать “торжественное заявление”.

На деле получается иначе. Некоторые судьи в своем суде отказывают в возможности присягать на Библии даже христианам.

Седмица.Ru