Хор из Техаса спел православные песнопения и завоевал Грэмми

Профессиональный техасский хор Conspirare, под руководством Крейга Джонсона, удостоился премии "Грэмми" в категории "Лучшее хоровое исполнение" за диск Священный дух России", выпущенный в 2014 году фирмой Harmonia Mundi. Престижную награду хор получил на 57-ой церемонии вручения музыкальной премии, — сообщает пресс-служба Восточно-Американской епархии.

На диске, завоевавшим награду, представлена программа литургийных песнопений Русской Православной Церкви композиторов «нового направления» – Кастальского, Гречанинова, Чесноков и Рахманинова – и их духовных преемников – Свиридова, Мартынова, Ильяшенко, Кедрова и др.

Хор Conspirare, основанный свыше 20 лет назад уже становился номинантом «Грэмми» шесть раз. К репертуару Русской Православной Церкви руководитель ансамбля Крейг Джонсон обратился после того как «Всенощное бдение» Рахманинова, исполненное хором, встретило большой интерес у слушателей.

Большая часть музыки, исполняемой американским хором, остается неизвестной и редко исполняется в России после советских времен. Несколько произведений программы, завоевавшей «Грэмми», стали североамериканскими, а возможно и мировыми, премьерами, озвученными впервые за сто лет после их создания.

ПРАВМИР