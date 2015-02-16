Сотни могил осквернены вандалами на еврейском кладбище во Франции

Сотни могил на еврейском кладбище в регионе Эльза на востоке Франции были осквернены неизвестными вандалами.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в местечке Сар-Юньон неподалеку от Страсбурга.

”Я категорически осуждаю этот одиозный акт”, - заявил министр внутренних дел Бернар Казнев. Он назвал действия злоумышленников, ”очередным покушением на ценности Республики” и отметил, что власти уже начали расследование.

Днем глава французского МВД побывал в Копенгагене, где накануне террористы совершили два нападения, в том числе на синагогу. В Париже выразили соболезнования народу и властям Дании. Эксперты отмечают, что нападения имели тот же почерк, что и теракты, совершенные во французской столице в начале января против сатирической газеты Charlie Hebdo и кошерного магазина.

”Это просто немыслимо. Я глубоко шокирован произошедшим”, - заявил мэр Сар-Юньона Марк Сене.

Он сообщил, что ”осквернены были как минимум половина” из порядка 400 могил на местном еврейском кладбище.