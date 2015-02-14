В США ученика наказали за фразу «Боже, благослови Америку»

Во Флориде ученик средней школы привлечен к дисциплинарной ответственности после жалобы атеистической организации на фразу “Боже, благослови Америку”, сказанную им во время утренних объявлений.

Пресс-секретарь школьного округа Нассау рассказал, что студент средней школы Юли отклонился от утвержденного сценария, произнеся традиционную фразу, пишет Fox News. Услышав ее, два студента-атеиста обратились в “American Humanist Association”, которая написала письмо принципалу и администрации школьного округа.

По словам атеистов, неуместно и оскорбительно начинать день в государственной школе с христианского благословения. Сославшись на нарушение Конституции, они потребовали запретить христианские высказывания и пригрозили иском в суд.

Принципал Наташа Дрейк в ответ “American Humanist Association” написала, что фраза “God Bless America, keep us safe” не была одобрена школьной администрацией, студент произнес ее по собственному желанию. Принципал довел до сведения, что студент был приглашен на ковер, с ним провели воспитательную беседу. Его также лишили права привилегии в создании утренних объявлений.

Седмицы.Ru