Верховный суд Канады разрешил эвтаназию

02:35, 08 февраля 2015
Мир
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Верховный суд Канады признал положение Уголовного кодекса страны о наказании за эвтаназию нарушающим Хартию прав и свобод. 

Как передает телеканал ”Дождь”, об этом говорится в решении по делу Кей Картер.

За помощь в совершении самоубийства в канадском уголовном кодексе было предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

Решение суда вступит в силу через 12 месяцев. Оно снимет ответственность с врача, который поможет покончить с жизнью пациенту с неизлечимым заболеванием, испытывающему невыносимые страдания. Пациент, в свою очередь, должен дать согласие на эвтаназию.

Решение распространяется только на взрослых дееспособных пациентов.

89-летняя Кей Картер, чьи интересы в Верховном суде представляла ее дочь Ли, в 2010 году отправилась в Швейцарию, где эвтаназия легальна, чтобы умереть с врачебной помощью.

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