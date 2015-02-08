Верховный суд Канады разрешил эвтаназию

Верховный суд Канады признал положение Уголовного кодекса страны о наказании за эвтаназию нарушающим Хартию прав и свобод.

Как передает телеканал ”Дождь”, об этом говорится в решении по делу Кей Картер.

За помощь в совершении самоубийства в канадском уголовном кодексе было предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 14 лет.

Решение суда вступит в силу через 12 месяцев. Оно снимет ответственность с врача, который поможет покончить с жизнью пациенту с неизлечимым заболеванием, испытывающему невыносимые страдания. Пациент, в свою очередь, должен дать согласие на эвтаназию.

Решение распространяется только на взрослых дееспособных пациентов.

89-летняя Кей Картер, чьи интересы в Верховном суде представляла ее дочь Ли, в 2010 году отправилась в Швейцарию, где эвтаназия легальна, чтобы умереть с врачебной помощью.