В Саудовской Аравии обнаружены христианские памятники пятого века

В песках южной пустыни Королевства Саудовская Аравия обнаружены древние памятники христианской культуры, передает Православие.Ru со ссылкой на информпортал «Линга».

Сообщается, что франко-саудовская группа археологов, проводившая раскопки в пустыне провинции Наджран, обнаружила многочисленные письмена, высеченные на горе Каукаб около пятого века от Р.Х..

В частности, специалистам по набатейскому письму удалось идентифицировать слова «Муртад» и «Раби», упоминавшиеся в «Книге химьяритов» - перечне имен наджранских мучеников, пострадавших от руки правителя-ренегата Йусуфа зу ан-Нувваса ал-Химьяри около 470-го – 475-го гг.

Помимо имен мучеников, на горе высечены цитаты из Ветхого и Нового заветов, а также множество четырехконечных крестов. Общая длина письмен составляет один километр.

Историки отмечают, что о присутствии христиан на Аравийском Полуострове до исламской экспансии были известно достаточно давно, однако настоящая находка является одним из самых древних памятников христианской культуры Южной Аравии, известных науке на сегодняшний день.