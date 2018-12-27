В США появится первая в мире христианская авиакомпания

На прошлой неделе частный техасский авиаперевозчик Judah 1 («Иуда 1») сообщил, что американское Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) приняло его заявку на регистрацию в качестве авиакомпании.

При этом в заявлении, опубликованном на сайте перевозчика, подчеркивается, что Judah 1 станет «первой и единственной христианской авиакомпанией», сообщает «Благовест-Инфо».

«Это означает, что после получения сертификатов DOT и 121 (американские сертификаты безопасности Judah 1 получит возможность перевозить насколько возможно больше работников различных церквей и миссионерских организаций. Это огромная честь и привилегия, и мы воздаем всю славу Богу!», – говорится в официальном сообщении компании.

На сайте компании сказано, что Judah 1 специализируется на предоставлении услуг перевозки христианских миссионеров всех деноминаций в их поездках по миру. Самолетам компании были перевезены сотни пассажиров и доставлены десятки тонн грузов.

В интервью для Christian Post Эверетт Аарон (Everett Aaron), основатель и генеральный директор Judah 1, рассказал, что он надеется, что авиационные власти США одобрят статус авиакомпании к лету, и отметил, что FAA оказывает большую поддержку их усилиям. «Если все пойдет по плану, мы начнем работать летом 2019 года», – сказал он.

Девиз компании – «Ваши руки, Божья любовь, наши крылья» (Your Hands, God’s Love, Our Wings).

По словам главы компании, ее клиенты-христиане могут рассчитывать на конкурентоспособные цены на билеты Judah 1. Эверетт Аарон также заверил, что пассажирам авиакомпании больше не придется беспокоиться о дополнительной плате за багаж – ее просто не будет.