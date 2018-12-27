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В Греции возле церкви произошел взрыв: ранен полицейский

14:30, 27 декабря 2018
Мир
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В Греции возле церкви произошел взрыв / Reuters

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Reuters.

"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел возле церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5 часов утра по местному времени.

Раненого милиционера доставили в больницу. Полицейские оцепили район, где произошел взрыв.

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