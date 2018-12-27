Церковные и светские руководители Армении обсудили роль парламента в жизни страны

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, президент Армен Саркисян, и.о. премьер-министра Никол Пашинян и спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян обсудили роль законодательного органа в парламентской системе управления страной.

Встреча прошла 25 декабря накануне сложения полномочий главой парламента, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на агентство «Новости-Армения».

Руководители страны «рассмотрели возможности совершенствования законодательного поля, осуществления контрольных функций, становление политических сил и гражданского общества, вопросы обеспечения прозрачности законодательной деятельности, расширения участия общества в подотчётных и законотворческих процессах». Обобщена деятельность парламента шестого созыва и его работа на мировых площадках и в международных парламентских структурах.

Участники встречи выразили надежду, что новоизбранное Национальное собрание продолжит сформировавшиеся парламентские традиции, придав новые импульс и качество деятельности законодательного органа.