В Британии и США ждут Санта-Клауса женского или «нейтрального» пола - опрос

Новый опрос населения США и Британии показал, что многие ждут Санта-Клауса женского или "нейтрального" пола, а иные хотят видеть его-ее с айфоном, в кроссовках и на скейтборде вместо оленей.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", этот опрос был проведен по заказу компании GraphicSprings, разрабатывающей графику, изображения, логотипы и другую продукцию для СМИ и пожелавшей знать предпочтения сограждан в плане «ребрендинга» популярного образа Санта-Клауса, фольклорного рождественского деда, приносящего детям подарки на Рождество Христово. Из бесчисленных вариантов подновления образа этого персонажа в духе современности эксперты отобрали 800 наиболее ярких предложений, которые были затем переданы выборке из 4 тысяч человек в обеих странах для голосования. Результаты этого голосования и анализируются в отчете GraphicSpring Santa Survey.

"Около 23 % респондентов полагают, что Санте давно следует обзавестить айфоном, чтобы идти в ногу со временем; а еще 25 % считают, что Святому Николаю подобает носить кроссовки и тренировочные брюки. 18 % желали бы встречать его в «более хипстерском виде»; а 22 % полагают, что по ему давно пора сменить явно устаревшие сани и северных оленей на летающую машину", указывает в своем обзоре отчета издание "Fox News".

Примерно четверть опрошенных добавили, что Санте пора закрыть свою захолустную лавочку с игрушками на северном полюсе и честно сознаться, что он давно уже пользуется интернет-магазином Amazon Prime для закупок рождественских подарков. Некоторые при этом рекомендуют ему бороздить бескрайние снега рождественской ночью на современном скейтборде.

На вопрос от том, какого пола должен быть обновленный в духе времени Санта-Клаус, почти 30 % опрошенных выбрали женский и "нейтральный" пол, хотя большинство все же пожелало видеть его в привычном мужском образе.