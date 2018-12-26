В Вифлееме хотят ввести заявочную процедуру на вход в храм Рождества Христова

Паломники в Святой Земле стоят многие часы в очередях, чтобы попасть в храм Рождества Христова, и власти совместно с церквями собираются ввести заявочную процедуру, чтобы отрегулировать поток паломников.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на fides, за последние годы приток туристов и паломников ко всем святыням этих мест резко возрос и достиг такого масштаба, что власти Палестинской Автономии, действуя совместно с местными церковными общинами, готовят цифровую заявочную процедуру для упрощения и регулирования доступа во избежание долгих очередей.

Паломникам приходится стоять многие часы в очередях, чтобы попасть в храм Рождества Христова и преклонить колена перед серебряной звездой, отмечающей место, где, по преданию, Богородица родила Младенца Иисуса.

Эта христианская церковь в Вифлееме является, наряду с Храмом Гроба Господня, одним из двух главных христианских храмов Святой земли и одним из старейших непрерывно действующих храмов мира. Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого, и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI-VII вв. считается единственным христианским храмом в Палестине, сохранившимся в целости с домусульманского периода. Под амвоном базилики находится величайшая христианская святыня – пещера Рождества. Место рождения Христа находится в восточной части пещеры и отмечено 14-конечной серебряной звездой. В сохранившихся письменных источниках пещера впервые упомянута около 150 года, а Базилика Рождества была заложена святой императрицей Еленой во время ее паломничества в Святую землю в середине 330-х годов, по свидетельству Евсевия Кесарийского.

Заявочная процедура позволит более гибко и эффективно подбирать время для допуска отдельных групп и индивидуальных туристов и паломников к святым местам.

В нынешние Рождественские праздники эта цифровая система пока еще не действует, а лишь тестируется. Ее ввод в действие запланирован на начало 2019 года, сразу после утверждения процедуры тремя церквями, в чьем совместном управлении находится Базилика (Иерусалимская Православная церковь, Армянская апостольская церковь и Римско-католическая церковь). Все три христианские церкви имеют при базилике свои монашеские общины, причем здание православного монастыря примыкает к юго-восточной части базилики, армянский монастырь находится на юго-западной стороне, а католический монастырь ордена францисканцев на северо-западной.