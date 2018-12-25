Телескоп Hubble сделал снимок космического "рождественского венка"
15:18, 25 декабря 2018Мир
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"Рождественский венок" / nasa.gov
Телескоп Hubble сделал снимок космического образования с мерцающими огнями и газом.
В NASA это фото назвали "рождественским венком", сообщает ТСН со ссылкой на сайт NASA.
В центре снимка расположилась звезда RS Кормы. Она в 10 раз массивнее и в 200 раз больше Солнца.
Звезда вспыхивает и гаснет в течение шестинедельного цикла. Она является одной из самых ярких звезд, ее яркость превышает солнечную в 1500 раз.
Телескоп сумел снять серию вспышек света в туманности, которая окружает звезду.
Космический телескоп Hubble является проектом международного сотрудничества между NASA и ЕКА (Европейским космическим агентством). Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелт, штат Мэриленд.
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