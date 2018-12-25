Телескоп Hubble сделал снимок космического "рождественского венка"

Телескоп Hubble сделал снимок космического образования с мерцающими огнями и газом.

В NASA это фото назвали "рождественским венком", сообщает ТСН со ссылкой на сайт NASA.

В центре снимка расположилась звезда RS Кормы. Она в 10 раз массивнее и в 200 раз больше Солнца.

Звезда вспыхивает и гаснет в течение шестинедельного цикла. Она является одной из самых ярких звезд, ее яркость превышает солнечную в 1500 раз.

Телескоп сумел снять серию вспышек света в туманности, которая окружает звезду.

Космический телескоп Hubble является проектом международного сотрудничества между NASA и ЕКА (Европейским космическим агентством). Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелт, штат Мэриленд.