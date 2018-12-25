Рождественское письмо Авраама Линкольна продали за $60 тысяч
14:43, 25 декабря 2018Мир
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Письмо Линкольна / edition.cnn.com
Рождественское письмо 16-го президента Соединенных Штатов Америки Авраама Линкольна, которое он прислал родственникам своей супруги, продали на аукционе за $60 тысяч.
Вероятно, Линкольн написал его за несколько дней до Рождества Христова 1863 года, сообщает CNN.
Письмо было отправлено в период Гражданской войны 1861-1865 годов. Поэтому президент также призвал в письме к объединению разрозненной войной страны.
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