Рождественское письмо Авраама Линкольна продали за $60 тысяч

Рождественское письмо 16-го президента Соединенных Штатов Америки Авраама Линкольна, которое он прислал родственникам своей супруги, продали на аукционе за $60 тысяч.

Вероятно, Линкольн написал его за несколько дней до Рождества Христова 1863 года, сообщает CNN.

Письмо было отправлено в период Гражданской войны 1861-1865 годов. Поэтому президент также призвал в письме к объединению разрозненной войной страны.