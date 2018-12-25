В Испании полиция разоблачила мошенника, который 18 лет притворялся священником

В Испании полиция разоблачила мошенника, который изображал священника на протяжении 18 лет.

Как со ссылкой на правоохранителей сообщают ВВС и Islam-today, Мигель Анхель Ибарра проводил свадьбы и крестил детей, хотя никогда не был посвящен в духовный сан.

Верующих подозреваемый обманывал в Колумбии и Испании. Католическая церковь Испании уже отстранила его от служения.

Разоблачить мошенника удалось благодаря жалобе, которую на «священнослужителя» подали в Колумбии – мужчину заподозрили в подделке документов. Как заверили в католической церкви Испании, обряды крещения и бракосочетания, которые он совершал, остаются в силе, но не исповеди. Самому мошеннику предстоит суд.