В Ираке впервые отмечают Рождество, как национальный праздник

Правительство Ирака одобрило просьбу Патриарха Вавилона Халдейского и архиепископа Багдадского Луиса Рафаэля I Сако объявить католическое Рождество (в ночь на 25 декабря) официальным праздником в стране.

Об этом сообщает islamnews.ru.

«Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует во всем мире», – говорится в заявлении кабмина в Twitter.

СМИ обратили внимание, что в этом году иракские христиане впервые празднуют Рождество в районах, освобожденных от боевиков ИГИЛ. До военной операции США в Ираке насчитывалось порядка 1,5 жителей, исповедовавших христианство. Сейчас их всего около 300 тысяч.