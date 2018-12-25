Как выглядит рождественский Нью-Йорк (видео)

Рождество в Соединенных Штатах – самый главный праздник года.

За две недели улицы Нью-Йорка превращаются в настоящую голливудскую декорацию, говорится в сюжете ТСН.

Заехать сюда или уехать в праздничные дни – нелегко, потому что для десятков тысяч туристов нет лучшего места, где отпраздновать. Центральный собор святого Патрика готовится к торжественной службе – там проверяют сумки. Это делают с учетом угрозы терактов даже в церквях. Полицейские машины дежурят чуть ли не в каждом квартале, пешеходные площадки перегорожены глыбами, вместе с людьми покой охраняют собаки.

Рождественские рынки – украшение каждого города. Там можно купить подарки ручной работы или просто хорошо покушать. На одном из Манхэттенских рынков нашелся нью-йоркский украинский ресторан – он работает там более 60 лет! В меню предлагает пироги, деруны, супы, борщ – и все чрезвычайно вкусно.

За десертом следует идти в Брайант-парк, где самая большая очередь именно у бельгийских вафель. Количество калорий в них – тайна. А если есть лишние, то их можно сразу же выгнать рядом на катках. На лед бесстрашно выходят и дети, которым выдают снеговичков в помощь, и пенсионеры.