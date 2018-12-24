В Иерусалиме продают услугу "дистанционной молитвы"

Весьма необычный вид услуг стали продавать в Иерусалиме. Христиане могут воспользоваться услугой «дистанционной молитвы», заплатив соответствующей организации, которая за вознаграждение будет молиться о ваших просьбах в священном городе.

Тысячи лет паломники со всего мира приезжали в Иерусалим для аудиенции с Богом, сейчас же существует множество как коммерческих, так и благотворительных организаций, предлагающих помолиться вместо вас, сообщает проект «Еврейские новости».

Прайс-лист одного из множества подобных сайтов, под названием «Молитва на Святой Земле», предлагает услуги от 15 до 40 долларов за молитву в Иерусалимском храме Воскресения Христова.

На сайте сказано: «Мы хотим дать возможность людям, которые по разным причинам не могут молиться за себя, испытать силу молитвы».

По окончанию молитвы покупатель может получить видеозапись таинства и даже соответствующий сертификат.