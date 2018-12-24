В Мьянме запретили брать на работу христиан и продавать им товары

Власти буддийского селения в Мьянме недавно приняли местный закон, запрещающий буддистам нанимать христиан на работу, сдавать в аренду или что-либо продавать христианам.

Как сообщает «Седмица», ввиду принятия указанного закона верующие христиане в селе не могут покупать себе еду. Ежедневно сельские власти оказывают давление на христиан, чтобы те обратились в буддизм, обещая, что если они это сделают, то смогут снова покупать продукты питания, сообщают христианские правозащитные организации .

«Это не игра, – рассказал один христианин из Мьянмы, – мы были крещены. Мы верим во Христа на 100 процентов, и мы умрем, веруя».

Когда недавно продавец буддист продал банан покупателю христианину, его задержали на три дня и оштрафовали на сумму, эквивалентную 65 долларам. Позже этот человек решил стать христианином, попросив другого верующего учить его Библии и крестить его. Свой выбор он объяснил тем, что он «увидел, что буддисты ошибаются».

«Молитесь, чтобы этот человек рос и твердо держался своей веры, несмотря на преследования, с которыми он, вероятно, столкнется. Молитесь, чтобы все верующие в селе относились с любовью к тем, кто их преследует, вдохновляя других буддистов узнавать больше об Иисусе», — призвали христиане Мьянмы.