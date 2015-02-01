В Центральной Америке обнаружены остатки древнего храма цивилизации майя

В Центральной Америке в тропических лесах Белиза обнаружены остатки древнего храма цивилизации майя, сообщает Вести.Ru.

Археологи под руководством Лизы Луцеро из университета Иллинойса с 2010 года исследуют местечко Кара Бланка в 70 километрах к западу от столицы Белиза. Новая находка археологов способна многое рассказать о расцвете и упадке древних майя.

"Люди приходили сюда, чтобы очиститься и принести дары богам, — передаёт слова доктора Луцеро National Geographic. — Это было особое место, имеющее сакральное значение для всего народа".

География предопределила мифологию майя. Индейцы верили, что в давние времена на Земле случился потоп, и карстовые озёра — сеноты, столь широко распространённые в здешних краях, — являются свидетельствами прежней "большой воды".

Обнаруженное здесь культовое сооружение получило прозвище "Храм воды" не случайно. Исследователи полагают, что прибывавшие в храм паломники поклонялись Чааку — повелителю молний, воды и дождя. Причём количество подношений зависело от погоды: чем становилось засушливее, тем больше было даров.

На дне 60-метрового озера аквалангисты нашли большое количество ритуальных керамических изделий разной формы и размера. Бока сосудов покрыты изображениями волн, спиралей и даже животных, например, ягуара, который ассоциировался с пещерами и водой.

Исследование развалин Храма показало, что его пол покрывал своего рода ковёр из множества осколков керамики, вновь извлечённой со дна водоёма. Стены сооружения были изготовлены из добытого здесь же известнякового туфа.

Специалисты полагают, что детальное изучение древнего сооружения и его окрестностей позволит выяснить причины упадка цивилизации майя.

В настоящее время учёные пытаются определить время образования озёр, а также узнать, в какой период истории майя был построен Храм воды. Для это они используют образцы затопленной древесины со дна сенота, которые специалисты собираются подвергнуть радиоуглеродной датировке.

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Белиз - небольшое государство на востоке центральной Америки, протянувшееся вдоль Карибского моря к югу от полуострова Юкатан. Большую часть территории страны занимает низменность, покрытая многочисленными озёрами и болотами.

Район Кара Бланка - это целая группа сенотов, представляющих собой несколько десятков заполненных водой провалов разного размера и глубины. Собственно название Кара Бланка переводится с испанского как "белолицый", что, видимо, обусловлено характерным белым цветом местных известняковых утёсов.