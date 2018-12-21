В Пакистане двух христианин приговорили к смертной казни за богохульство

Пакистанский суд приговорил двух братьев-христиан к смертной казни за то, что один из них якобы разместил на вебсайте богохульный материал, оскорбительный для мусульман.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost".

Правозащитники христианского "Центра юридической помощи, заботы и примирения" в Британии (CLAAS) бьют тревогу в связи со смертным приговором, вынесенным пакистанским христианам Кайсару (Qaisar) и Амуну Аюбам (Amoon Ayub) местным судом. Приговор вынес на прошлой неделе судья Джавед Икбал Босла (Javed Iqbal Bosal) после ускоренного слушания дела в тюрьме города Джелам в провинции Пенджаб. Братья, уроженцы города Лахор, были арестованы в 2014 году после возобновления следствия по уголовному делу, открытому местной полицией по обвинениям, выдвинутым еще в 2011 году.

Кайсар ранее пояснял, что закрыл спорный вебсайт еще в 2009 году, однако один из его знакомых мусульман, по его словам, восстановил работу сайта без его участия. Обвинение в богохульстве было выдвинуто против него после спора с сотрудниками на работе, после чего некоторые из мусульман стали угрожать ему смертью, и ему пришлось бежать и скрываться. Смерть угрожала и его брату, и потому они вынуждены были бежать в Сингапур. Они скрывались там целый месяц, а затем вернулись на родину, по данным издания "Asia News".

Ситуация дома по-прежнему оставалась накаленной, и им пришлось снова бежать уже в Таиланд. Там они провели несколько лет и узнали, что дома возбуждено уголовное дело, и их разыскивает полиция. В Пакистане, как известно, обвиняемым в богохульстве угрожает смертная казнь или пожизненное заключение. Оба брата женаты, причем у Кайсара трое малолетних детей, а Амун женат на учительнице и пока бездетен.

Христианские правозащитники центра CLAAS собираются подать апелляцию на решение Лахорской судебной коллегии по делу Кайсара в Равалпинди. Отделение "Американского фонда за закон и справедливость" в Пакистане, со своей стороны, подает апелляцию на приговор по делу Амуна. Правозащитники центра CLAAS заявляют, что при рассмотрении многих дел по обвинениям в богохульстве "местные суды подвергаются давлению и угрозам со стороны религиозных фанатиков", фактически вынуждающих их "выносить обвинительные приговоры".